La Polizia Locale intercetta nella zona di San Carlo a Seregno un’auto con un minorenne alla guida. Nel suo zaino c’era un coltello: denuncia e maxi multa ai genitori.

Fermata un’auto guidata da un minorenne

Nei giorni scorsi gli agenti del Nucleo radiomobile della Polizia Locale di Seregno hanno intercettato un’auto già segnalata in quanto coinvolta, la sera precedente, in un inseguimento da parte di un’altra forza di polizia. Il veicolo è stato individuato e fermato nel quartiere San Carlo, anche grazie ad alcune segnalazioni giunte da residenti della zona, che avevano notato movimenti sospetti. Durante il controllo gli agenti hanno scoperto con sorpresa che a bordo vi erano due minorenni, entrambi diciassettenni, residenti a Seregno e studenti in scuole superiori della zona. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo risultava noleggiato da un maggiorenne e, per ragioni ancora in corso di chiarimento, nella disponibilità dei due minori.

Denuncia e maxi multa ai genitori

Nello zaino del conducente gli agenti hanno anche rinvenuto un martello, di cui il giovane non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile. I due ragazzi, accompagnati presso il Comando di Polizia Locale, sono stati poi riaffidati ai rispettivi genitori. A carico dei genitori del conducente, ovviamente privo di patente di guida, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 5mila euro per guida senza patente e guida senza i requisiti psicofisici. Il giovane, inoltre, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per possesso di oggetti atti ad offendere. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato alla società di noleggio. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza delle segnalazioni dei cittadini e della collaborazione con il territorio, che consentono interventi tempestivi a tutela della sicurezza.