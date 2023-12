Auto in fiamme a Limbiate, accorsi i Vigili del Fuoco. L'incendio al quartiere Mombello nella notte tra Natale e Santo Stefano

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra Natale e Santo Stefano a Limbiate, accorsi per spegnere un incendio che ha distrutto un'auto parcheggiata in via San Giovanni Di Dio, al quartiere Mombello. L'allarme è scattato all'1,30 di questa notte: sul posto è accorsa l'autopompa dal distaccamento volontario di Lazzate.

L'incendio si è rapidamente propagato all'intera vettura, distruggendola. L'intervento dei Vigili del Fuoco è durato circa un'ora. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno determinato il rogo.