Auto in fiamme a Varedo, accorsi i Vigili del fuoco. L'incendio in un parcheggio nel primo pomeriggio di ieri, domenica

Incendio a Varedo

Auto in fiamme in via Giotto a Varedo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, domenica 17 dicembre, per una Renault che stava bruciando in un parcheggio.

Accorsi i Vigili del fuoco

Intorno alle 14,15 sono accorsi i Vigili del fuoco con l'autopompa dal distaccamento volontario di Seregno e l'autobotte dal distaccamento volontario di Lazzate. L’incendio è rimasto circoscritto alla parte anteriore dell’auto e non ha coinvolto altri veicoli.