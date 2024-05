Auto in fiamme a Varedo: strada chiusa, traffico in tilt. Ieri pomeriggio, martedì, sulla Saronno-Monza, sono accorsi Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Auto in fiamme a Varedo

Auto in fiamme sulla Saronno-Monza, un tratto di strada è stato chiuso per consentire le operazioni di spegnimento. Lunghe code e traffico in tilt. Spiegamento di mezzi di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, nei pressi della rotatoria di via Pastrengo a Varedo.

Chiuso un tratto di Saronno-Monza

Intorno alle 18, il conducente di una una Seat Ibiza che procedeva in direzione di Limbiate ha iniziato a vedere fumo dal cofano, quindi ha accostato a lato strada e ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

Accorsi Vigili del Fuoco e Polizia Locale

In quel momento era di passaggio una pattuglia della Polizia Locale che ha subito provveduto a chiudere un tratto di strada e deviare i veicoli sulle arterie laterali. Notevoli i disagi sul traffico considerata l’ora di punta e la pioggia. Una volta spente le fiamme la strada è stata riaperta.