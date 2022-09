Auto in fiamme all'alba, intervengono i pompieri

Auto in fiamme all'alba a Lentate sul Seveso, intervengono i pompieri.

Auto in fiamme a Lentate

Allarme poco dopo le 6 di oggi, giovedì 1 settembre 2022, a Lentate sul Seveso. Una vettura Opel che stava percorrendo via Roma all'improvviso ha preso fuoco. In base agli elementi raccolti finora e ai racconti di alcuni testimoni, si sarebbero sentiti degli scoppi provenire dal motore dell'auto e subito dopo sono divampate le fiamme.

Sul posto pompieri e Carabinieri

Fortunatamente il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo e non ha riportato alcuna ferita. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, accorsi dal distaccamento di Seregno. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. In via Roma sono intervenuti anche i Carabinieri.