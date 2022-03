Auto in fiamme, chiusa la strada

Besana Brianza

Vigili del fuoco e Polizia locale in viale Kennedy a Villa Raverio per l'incendio di un'auto.

Auto in fiamme in viale Kennedy a Besana Brianza, chiusa la strada.

Auto in fiamme

I Vigili del fuoco sono impegnati proprio in questo momento (venerdì 25 marzo) a spegnere l'incendio di un'auto che ha preso fuoco improvvisamente in strada. Il rogo si trova lungo viale Kennedy, nella frazione di Villa Raverio. La circolazione in direzione di Carate Brianza è al momento bloccata per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme in totale sicurezza. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi di rito. Soltanto due giorni fa, mercoledì, un altro incidente si è verificato nella stessa via.

L'incidente di mercoledì

Anche mercoledì pomeriggio la strada provinciale è stata chiusa nei due sensi di marcia, da via Luini fino all'incrocio con via don Primo Mazzolari, per un incidente che ha coinvolto due auto. Quattro le persone rimaste lievemente ferite nello scontro secondo quanto ha riferito il sito di Areu, l'Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza. Si tratta di due uomini di 84 e di 36 anni e di due donne - rispettivamente di 53 e 82 - tutte soccorse in codice verde dal personale del 118, giunto sul posto con due autoambulanze. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, al vaglio degli agenti della Polizia locale. Lo scontro quasi frontale tra i due veicoli ha costretto, come detto, alla chiusura della Sp6 in entrambi i sensi di marcia. Diversi i veicoli che sono rimasti incolonnati in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.