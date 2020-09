Auto in fiamme nell’area di servizio dell’Autostrada A4 FOTO

Auto in fiamme nell’area di servizio Brianza Sud sull’Autostrada A4. Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina intorno alle otto. Nessun ferito.

Questa mattina, martedì 22 settembre, due squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute nell’area di servizio Brianza Sud (in direzione Venezia), in territorio di Agrate Brianza, per un incendio di un’autovettura. Sul posto, oltre ai pompieri, sono accorsi anche gli agenti della Polizia stradale.

Restano da capire le cause che hanno provocato le fiamme, spente nel giro di poco tempo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti.

