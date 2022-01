A Meda

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Auto in fiamme sulla rampa della Milano-Meda per entrare a Meda, sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Auto in fiamme sulla rampa della Milano-Meda

L'allarme è scattato oggi, lunedì 24 gennaio 2022, poco prima delle 13. In base a quanto ricostruito, l'auto stava percorrendo la Superstrada Milano-Meda in direzione Como, per poi uscire a Meda. Proprio sulla rampa che consente l'ingresso in città (verso il centro o verso il Polo) dal motore dell'automobile sono iniziate a uscire delle fiamme.

Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Sul posto sono prontamente accorsi gli agenti della Polizia Locale di Meda, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno, che hanno domato l'incendio. Fortunatamente l'automobilista non è rimasto ferito.