Auto in marcia prende fuoco, intervenuti i pompieri. E’ successo ieri pomeriggio, domenica, in via Stelvio

Cause in fase di accertamento

Sono ancora in fase di accertamento le cause scatenanti dell’incendio che ha coinvolto un’auto mentre era in marcia. Intorno alle 18,10 di ieri, domenica 15 febbraio, i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Bovisio Masciago sono accorsi in via Stelvio a Limbiate.

Auto distrutta

Il conducente della vettura, appena ha notato qualcosa che non andava, ha accostato a lato strada ed è sceso per chiamare i soccorsi. Da lì a poco le fiamme si sono propagate all’intero veicolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con l’autopompa che hanno prontamente estinto l’incendio. Per fortuna non risultano coinvolti feriti