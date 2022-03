Limbiate

È successo ieri, giovedì, a Limbiate, la Polizia locale ha deferito la conducente per lesioni gravi

Auto in retro investe pedone, 60 giorni di prognosi. È successo ieri, giovedì, a Limbiate, la Polizia locale ha deferito la conducente per lesioni gravi

Auto in retro investe pedone, 60 giorni di prognosi

Sessanta giorni di prognosi per la ragazza investita da un'auto ieri, giovedì 10 marzo, in via Fiume a Limbiate. Dalle ricostruzioni della Polizia locale, accorsa sul posto per i rilievi, intorno alle 15 la vettura stava effettuando una manovra di retromarcia in prossimità dell'ufficio postale, quando ha urtato la 24enne che stava attraversando la strada, procurandogli gravi lesioni alla gamba destra

I soccorsi

La giovane è stata soccorsa da un'ambulanza e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Multimendica di Sesto san Giovanni, dove i medici hanno definito la prognosi di sessanta giorni. A carico della conducente dell'autovettura si rilevava una violazione dell'articolo 154 del Codice della Strada - cautele nell'eseguire la manovra di retromarcia. Verrà deferita all'autorità giudiziaria per lesioni personali stradali gravi