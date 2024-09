Un incidente avvenuto oggi, lunedì 23 settembre, in Tangenziale Est intorno a mezzogiorno ha comportato la chiusura dell'arteria stessa, in direzione Milano, nel tratto compreso tra Usmate e Vimercate.

Auto in testacoda in Tangenziale Est: strada chiusa in direzione Milano

Secondo le prime informazioni un automobilista alla guida di una Bmw decappottabile, per cause ancora da accertare con precisione, sarebbe finito in testacoda e poi contro il guardrail della A51.

Sul posto al momento si trovano gli agenti della Polizia stradale che stanno effettuando i rilievi di rito e un mezzo di soccorso: dalle prime informazioni sembrerebbe fortuntamente che non ci siano feriti gravi.

Al momento chi viaggia in direzione Milano deve uscire a Vimercate Nord e poi ritrare in Tangenziale Est poco più avanti.