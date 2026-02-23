Auto distrutta da un incendio

Incendio di un’auto in via De Nicola a Seregno. L’intervento dei Vigili del fuoco domenica, 22 febbraio, intorno alle 20.

Incendio distrugge una vettura

E’ intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza in via De Nicola, per domare in breve tempo l’incendio che ha coinvolto una vettura in via De Nicola. Le fiamme, verso le 20 di domenica scorsa, non hanno danneggiato altri veicoli, né immobili. Sul posto ha operato l’autopompa serbatoio proveniente dal distaccamento locale. Non si registrano persone coinvolte, né feriti. Tuttora in fase di accertamento le cause dell’incendio. In via De Nicola sono intervenute anche le Forze dell’ordine per i rilievi di competenza.