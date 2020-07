Auto investe ciclisti, coinvolto bambino di 3 anni

L’auto ha investito i ciclisti e tra i coinvolti nell’incidente avvenuto a Busnago c’è anche un bambino di tre anni

L’incidente con il bimbo

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.40 a Busnago. Secondo le prime sommarie informazioni (sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Busnago chiamata poi a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto) l’incidente è avvenuto nei pressi di una ditta di via del Lavoro. Un’auto ha travolto una bicicletta sulla quale si trovavano una donna di 32 anni e un bimbo di 3: un impatto forte tanto che sul posto non è giunta solo l’ambulanza, ma anche l’automedica. Fortunatamente l’intervento è in codice giallo, quindi le condizioni dei feriti non paiono gravi.

