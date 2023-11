Auto investe pedone e poi scappa, 43enne in ospedale. E' successo ieri sera, martedì, in pieno centro a Limbiate: è caccia al pirata della strada

Ricerche in corso dell'auto in fuga

E' caccia al pirata della strada che ieri sera, martedì, ha investito un pedone in viale Dei Mille a Limbiate. Un uomo di 43 anni è finito al Pronto soccorso in codice giallo con varie fratture. L'incidente è avvenuto in pieno centro, intorno alle 19,15, in prossimità di piazza V Giornate, a poche decine di metri dal comando della Polizia Locale.

Investito in pieno centro

Dalle ricostruzioni degli agenti interventi per i rilievi, l'auto arrivava da via Monte Bianco e ha imboccato viale Dei Mille, quando ha investito il pedone che stava attraversando la strada in direzione del marciapiede dove si trova la banca all'angolo con viale Piave. Il seguito al violento urto con la vettura il 43enne è caduto a terra riportando fratture multiple. Il conducente però, anziché fermarsi a prestare soccorso ha tirato dritto.

In ospedale in codice giallo

Il pedone, prima soccorso dai passanti, è stato preso in cura dai sanitari della Croce Verde di Lissone che dopo le medicazioni sul posto lo hanno accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Conclusi i rilievi del caso e raccolte le testimonianze dei presenti, la Polizia Locale ha iniziato ad esaminare con attenzione le telecamere di sorveglianza puntata sulla piazza per raccogliere elementi utili ad individuare il veicolo che si è dato alla fuga.