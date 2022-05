Seregno

L'impatto verso le 8 fra le vie Macallè e Col di Lana in zona Lazzaretto: 27enne seregnese trasportato in ambulanza all'ospedale di Desio

A Seregno collisione con un'auto, ferito un motociclista di 27 anni. L'incidente poco dopo le 8 all'intersezione fra via Macallè e via Col di Lana al Lazzaretto. Il giovane trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Desio.

Scontro fra auto e moto, ferito un motociclista

Nella mattinata odierna, giovedì 12 maggio, collisione fra un'auto e una moto in via Macallè, all'intersezione con via Col di Lana nel quartiere Lazzaretto. Poco dopo le 8 la moto Suzuki che percorreva via Macallè in direzione di Lissone ha urtato sulla fiancata sinistra una Honda Jazz che proveniva dalla parte opposta, in procinto di svoltare a sinistra per immettersi in via Col di Lana in direzione della chiesa del Lazzaretto.

Motociclista trasportato in ospedale

Nell'urto il motociclista, un 27enne seregnese che stava raggiungendo il posto di lavoro a Lissone, ha rimediato una ferita alla caviglia della gamba sinistra. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 di Seregno Soccorso. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio. Illesa la conducente dell'utilitaria. Danni nel complesso contenuti per i due veicoli coinvolti nella collisione all'incrocio. Dopo l'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. Non è la prima volta che si registra un sinistro all'intersezione del Lazzaretto.