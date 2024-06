Serata movimentata quella di ieri, lunedì 24 giugno, per i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Carate Brianza e Lissone.

Auto prende fuoco a Giussano: due mezzi dei pompieri sul posto

Intorno alle 22.45 infatti è arrivata la segnalazione di un'autovettura in fiamme a Giussano e subito le due squadre hanno fatto scattare l'intervento. I pompieri sono partiti con l'autopompa e l'autobotte verso via Stelvio dove, nell'area del laghetto di Giussano, era stata segnalata l'auto in fiamme, regolarmente parcheggiata in un'area di sosta.

I Vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e messo l'area in sicurezza, non sono stati i soli a intervenire sul posto. E' stato infatti allertato anche il 118 e sul posto si è portata l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense: inizialmente infatti sembrava che un uomo di 44 anni avesse necessità di assistenza medica. L'intervento degli operatori di primo soccorso, fortunatamente, si è concluso sul posto, senza alcun trasporto in ospedale.

Presenti in via Stelvio anche le Forze dell'ordine per i dovuti accertamenti.