Auto prende fuoco all'incrocio

Un'auto ha preso fuoco pochi minuti fa a Biassono, in via Cesana e Villa, all'incrocio con via Dei Tintori.

Un'auto ha preso fuoco all'incrocio

Spavento in via Cesana e Villa, per cause ancora da accertare pochi minuti fa un'utilitaria a metano si è incendiata proprio all'incrocio con via dei Tintori, davanti al Mc Donald's. In zona si è avvertito un forte boato, poi le fiamme. Fortunatamente gli occupanti della vettura sono riusciti a uscire dall'abitacolo illesi. Non appena hanno visto del fumo uscire dal cofano hanno abbandonato l'auto.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, sul posto sono arrivati per primi gli agenti di Polizia locale con il comandante Francesco Farina, poi i Carabinieri della Stazione di Biassono e i Vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio. Dell'auto è rimasto solo lo scheletro. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nell'ora di punta: lunghe code si sono infatti formate lungo la provinciale Monza Carate. Sul posto anche i volontari della Protezione civile di Biassono che si sono occupati di pulire il manto stradale dai detriti lasciati dall'auto carbonizzata.

