Auto prende fuoco in strada, interviene la Polizia Locale. Gli agenti del comando di Bovisio hanno spento le fiamme con l'estintore in attesa dei pompieri

Auto in fiamme

Un’auto ha preso fuoco in strada, una pattuglia della Polizia Locale di passaggio è subito intervenuta per placare le fiamme e mettere l’area in sicurezza. Verso le 10,30 di martedì 19 settembre sulla Nazionale dei Giovi, nel territorio di Varedo, una vettura in transito ha iniziato ad emanare un denso fumo bianco dal cofano motore, dal quale si sono poi sprigionate delle fiamme. Il conducente è subito sceso e si è allontanato dal veicolo.

L'intervento della Polizia Locale

Mentre l'auto andava a fuoco stava passando una pattuglia della Polizia Locale di Bovisio Masciago che si è subito fermata a prestare soccorso. I due agenti sono intervenuti per tutelare l'incolumità dei presenti, inibendo il transito agli altri veicoli ed avvicinandosi all'auto in fiamme per verificare la presenza di eventuali persone o animali all'interno dell'abitacolo

Gli agenti hanno usato l'estintore

Quindi gli operatori del comando bovisiano hanno preso l'estintore presente sulla propria auto di servizio riuscendo a contenere le fiamme ed evitando più gravi conseguenze, fino al successivo intervento dei Vigili del Fuoco, giunti successivamente sul posto insieme ad una pattuglia della Polizia Locale di Varedo. L’incendio è stato quindi definitivamente domato.