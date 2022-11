Intervento di diversi mezzi dei Vigili del fuoco questa mattina, martedì 15 novembre, a Vimercate, nel parcheggio sotterraneo all'interno del complesso delle Torri Bianche.

Auto prende fuoco nel parcheggio sotterraneo, Vigili del fuoco a Vimercate

I pompieri sono intervenuti a causa di una vettura che, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco nella tarda mattinata. Sul posto in questo momento stanno lavorando i Vigili del fuoco del distaccamento di Monza.

La colonna di fumo che si è liberata nell'aria a causa delle fiamme sviluppatesi nei sotterranei, ha destato preoccupazione tra i tanti clienti e lavoratori del centro commerciale e degli uffici che si trovano all'interno del complesso Torri Bianche. Fortunatamente nessuno risulta essere rimasto ferito o intossicato.