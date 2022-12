Auto prende fuoco, paura ad Arcore

Attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, sabato 17 dicembre 2022, in via Foppa, una traversa della centralissima via Gilera, ad Arcore, attorno alle 16.30.

Una Honda "Civic", mentre si trovava parcheggiata sul lato della stada, con tutta probabilità per un corto circuito, ha preso fuoco e le fiamme hanno avvolto, nel giro di pochi minuti, la vettura.

Incendio che ha coinvolto anche un altro veicolo, una Toyota "Chr" che si trovava parcheggiata a pochi metri di distanza dall'auto in fiamme

Attimi di paura per una donna

La proprietaria del "Chr", una donna, vedendo le fiamme che stavano avvolgendo anche la sua automobile, per paura si è fiondata all'interno del suo mezzo nel tentativo di metterlo in moto e di spostarlo per allontanarlo dalla "Civic" in fiamme. Provvidenziale è stato l'intervento degli agenti della Polizia locale, immediatamente arrivati sul luogo dell'incendio.

Fortunatamente nessun ferito

Gli agenti del comando di via Corridoni, guidati dal comandante Marco Bergamaschi, vedendo la donna all'interno della vettura, già rovente a causa delle fiamme che stavano avvolgendo il retrotreno della Toyota, sono riusciti a trascinarla fuori dalla sua auto e portarla in salvo.

Nel frattempo sono arrivati anche i Vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme.

Fortunatamente solo tanto spavento ma nessun ferito.