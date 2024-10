Auto prende fuoco prima di essere demolita

Attimi di apprensione intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, a Meda, in vicolo Luigi Rho: un'auto ha preso fuoco prima di essere caricata sul carroattrezzi per la demolizione.

Auto prende fuoco a Meda

In base a quanto ricostruito, l'auto era ferma da parecchio tempo in una proprietà privata e doveva essere demolita. Proprio per questo era stato chiamato un carroattrezzi che avrebbe dovuto ritirarla. Ma prima ancora che arrivasse, non appena il veicolo è stato portato sulla strada ha improvvisamente preso fuoco.

In vicolo Rho pompieri e Carabinieri

Il forte boato e l'imponente colonna di fumo che si è generata ha richiamato gli abitanti del quartiere "Svizera", accorsi per prestare soccorso. In vicolo Rho sono prontamente accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno prontamente domato le fiamme, e i Carabinieri, per i rilievi di rito. Non si sono registrati feriti.