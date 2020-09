Auto ribaltata a Cavenago, un ferito

Auto ribaltata a Cavenago questa mattina lungo la Provinciale Gessate Bellusco. Sul posto i Vigili del fuoco di Vimercate che hanno liberato la sede stradale.

Erano circa le 8 di questa mattina, domenica 27 settembre, quando i Vigili del fuoco di Vimercate sono stati chiamati a intervenire per un’Honda Jazz che si era ribaltata per cause da accertare e occupava la sede stradale. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Monza, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Fortunatamente il 27enne alla guida non ha riportato ferite serie, è stato infatti trasportato all’ospedale di Vimercate in codice verde dai Volontari di Vimercate.

Ovviamente l’intervento di soccorso ha provocato qualche problema al traffico, comunque scarso a quell’ora della domenica mattina.

