Auto ribaltata in via Custoza, arrivano i pompieri

Carate Brianza

Tre feriti nell'incidente accaduto poco fa in una zona già teatro in passato di sinistri stradali.

Auto ribaltata a Carate Brianza, l'incidente è di pochi minuti fa ed è accaduto in via Custoza, già teatro di sinistri stradali. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e l'ambulanza.

Auto ribaltata in via Custoza

L'incidente è accaduto intorno alle 16 e ha coinvolto due veicoli. Una Bmw che percorreva via Custoza e una Fiat 500 che procedeva lungo via Donizetti. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti di Polizia locale intervenuti sul posto. L'incidente è avvenuto in prossimità del vicino vivaio la cui recinzione è stata in parte danneggiata.

I soccorsi

Una volta scattato l'allarme sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, l'ambulanza del Seregno Soccorso e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone: due donne rispettivamente di 26 e 46 anni e un bambino di 9 anni, che sono stati trasportati in ospedale, sempre in codice giallo, per essere sottoposti agli accertamenti del caso. Non è la prima che in zona accadono incidenti: l'incrocio di via Custoza è stato infatti spesso teatro di sinistri stradali.