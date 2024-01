Auto ribaltata, Vigili del Fuoco e ambulanze a Lentate

Auto ribaltata a Lentate sul Seveso, nella frazione di Birago.

Auto ribaltata, soccorsi in via Cadorna

L'incidente è successo oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, intorno alle 15.30. In base a quanto ricostruito, parrebbe che la vettura mentre stava percorrendo via Cadorna sia andata a sbattere contro una vettura parcheggiata, per poi finire la sua corsa ribaltandosi.

Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ambulanze

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, che stanno effettuando i rilievi di rito, sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno, per la messa in sicurezza della vettura, e due ambulanze e un'automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure alle due donne a bordo della vettura, una 39enne e una 60enne pakistane, entrambe residenti in paese, soccorse in codice giallo.