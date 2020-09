Auto rubata e restituita in poco tempo grazie alla collaborazione di un cittadino.

Auto rubata e restituita in poco tempo

La segnalazione di un cesanese è stata determinante, nel fine settimana, per permettere ai Carabinieri della sezione Radiomonile di Desio di arrestare un 39enne di Garbagnate Milanese per il furto di una Fiat Cinquecento del valore di 25.000 euro. Scoperto il furto, avvenuto a Meda, i Carabinieri della locale stazione hanno inoltrato la segnalazione alla centrale operativa della Compagnia di Desio, che ha diramato l’avviso di ricerca alle pattuglie in servizio sul territorio.

L’auto è stata riportata alla proprietaria

Poco dopo, un cesanese ha segnalato ai militari la presenza di alcune persone che armeggiavano in maniera sospetta vicino a un mezzo molto simile a quello rubato a Meda. Una segnalazione preziosa, che ha permesso al Radiomobile di intercettare l’auto a Desio. Per il 39enne sorpreso al volante sono scattate le manette. L’auto è stata restituita alla proprietaria, residente a Seveso.

