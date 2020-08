Auto sbanda e finisce fuori strada. Un incidente si è verificato attorno alle 16 di oggi, sabato, a Bellusco, lungo la provinciale Monza-Trezzo.

Ha sbandato all’altezza di una rotonda

Protagonista una donna di 41 anni alla guida di un’utilitaria. Secondo una prima ricostruzione la conducente viaggiava lungo la provinciale, da Vimercate verso Trezzo. Giunta in territorio di Bellusco, all’altezza della stazione dei Carabinieri, nell’affrontare la rotatoria ha perso il controllo dell’auto, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il mezzo è prima finito sullo spartitraffico, al centro della carreggiata. Poi ha sbandato verso destra terminando la sua corsa nel fossato a bordo strada.

I soccorsi

In un primo momento le condizioni della donna sono apparse particolarmente serie. Sul posto si è portata un’ambulanza di Avps in codice rosso. I soccorritori hanno però presto accertato che la conducente 41enne non erano gravi. E’ stata quindi caricata sul mezzo di soccorso e trasferita all’ospedale di Vimercate, in codice giallo, per accertamenti.

Alla Polizia locale Brianza Est, intervenuta sul posto, il compito di ricostruire l’esatta dinamica e far defluire il traffico.

