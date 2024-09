Auto sfonda la recinzione e finisce nel giardino di una casa

Sfonda la recinzione e finisce nel giardino di una casa. E' successo oggi, giovedì 26 settembre 2024, intorno alle 10.20 nell'area mercato di Meda.

Auto sfonda la recinzione nell'area mercato

In base a quanto è stato possibile ricostruire, una donna residente in città, alla guida di una Bmw, si trovava nel parcheggio dietro al bar dell'area mercato di piazza Dozio. Per motivi ancora da appurare ha perso il controllo del mezzo (forse ha sbagliato a schiacciare i pedali e ha accelerato) andando addosso a una recinzione e finendo con la parte anteriore del veicolo in un giardino di proprietà privata.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Sul posto la Polizia Locale

Sul posto sono accorse alcune persone che si trovavano al mercato, oltre agli agenti della Polizia Locale, per i rilievi di rito. Fortunatamente la donna al volante, a parte lo spavento, non è rimasta ferita.