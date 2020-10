Sbatte contro un’auto in sosta e si ribalta FOTO

Sbatte contro un’auto in sosta e si ribalta. Ferito un automobilista di 34 anni nell’incidente in viale Santuario a Seregno intorno alle 19.15.

Urta un’auto in sosta e si ribalta

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, intorno alle 19.15 all’altezza del civico 20 di viale Santuario a Seregno, in zona Santa Valeria. Un’Audi che marciava in direzione della chiesa parrocchiale ha urtato un’auto in sosta sul lato destro della strada e si è rovesciata al centro della carreggiata.

Auto si ribalta, accorrono i soccorsi

In viale Santuario sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino per le operazioni di soccorso al conducente di 34 anni, solo in auto. La moglie lo seguiva a bordo di un’altra vettura. A Santa Valeria sono accorse anche l’Automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Besana. Dopo le prime cure sul posto, il guidatore è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale di Desio in codice giallo, lo stesso con cui erano stati attivati i soccorsi.

Da accertare la dinamica del ribaltamento

Sulla scena dell’incidente è accorsa anche la Polizia locale per i rilievi. Da una prima e sommaria indicazione, tuttora da verificare, il conducente avrebbe sterzato all’improvviso per evitare un ostacolo sulla sede stradale e l’auto avrebbe colliso con una vettura in sosta a bordo strada. A seguito dell’impatto la vettura si è poi rovesciata, fermandosi in mezzo alla strada. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al transito in entrambe le direzione di marcia. Sempre in viale Santuario, lo scorso anno, si era registrato un sinistro con una dinamica simile, leggi qui.

