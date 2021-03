Auto abbatte un lampione e si ribalta. L’incidente nella serata di lunedì, 8 marzo, in via Circonvallazione a Seregno. Ferita la conducente della vettura, una 37enne, trasportata in ospedale.

Auto abbatte un lampione e si ribalta

Poco dopo le 20.45 di questa sera, lunedì 8 marzo, incidente all’altezza del civico 7 di via Circonvallazione a Seregno. Per cause da accertare, la conducente di 37 anni ha perso il controllo della Ford Focus che ha sbattuto contro un cartello stradale e un lampione sul margine destro della strada. L’impatto ha fatto rovesciare il veicolo, che è rimasto capovolto sulla sede stradale.

I soccorsi dopo il ribaltamento

In via Circonvallazione sono arrivati l’ambulanza del 118 di Seregno Soccorso e una squadra dei Vigili del fuoco per liberare la donna dall’abitacolo distrutto e prestare le prime cure. La conducente è stata poi trasportata in ambulanza all’ospedale di Desio, ma le sue condizioni non erano considerate gravi. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto anche il personale di RetiPiù per la messa in sicurezza del pilone abbattuto dell’illuminazione pubblica.

Chiusa la strada per l’auto ribaltata

La Polizia locale è accorsa in via Circonvallazione per i rilievi del sinistro, sul quale sono tuttora in corso gli accertamenti per determinare la causa del ribaltamento. La strada è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso del personale sanitario e dei pompieri, prima della rimozione della vettura distrutta. In giornata un altro grave incidente in tangenziale.