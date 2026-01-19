Auto si ribalta, una 56enne in ospedale

Auto si ribalta in via Cadore a Seregno: ferita una donna di 56 anni, trasportata in ospedale in codice giallo.

Utilitaria si ribalta al Ceredo

Domenica 18 gennaio, intorno alle 13.45, incidente stradale con ribaltamento lungo via Cadore, all’altezza dell’intersezione con piazza Correggio nel quartiere Ceredo. Una utilitaria, modello Fiat 500, per cause da accertare è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono accorse le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con due automezzi, l’autopompa serbatoio e il carro fiamma del distaccamento volontari, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e collaborato per le operazioni di soccorso con il personale sanitario del 118, in loco con l’Automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza.

In ospedale una 56enne

I Carabinieri della Compagnia locale hanno effettuato i rilievi del sinistro, che dai primi riscontri non ha coinvolto altri veicoli. Nell’incidente, che in un primo momento sembrava di grave entità, è rimasta ferita una donna di 56 anni: soccorsa dal personale sanitario, è stata poi trasferita in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni di media gravità.