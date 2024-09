Sta bene fortunatamente anche se lo spavento è stato tanto. Parliamo della giovane che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre, è rimasta coinvolta in un incidente in via Pellico a Concorezzo.

Auto si ribalta a Concorezzo: soccorsa una 19enne

Secondo una prima ricostruzione la giovane automobilista procedeva lungo la via a senso unico quando avrebbe urtato con la gomma anteriore destra un mezzo a due ruote posteggiato- Lo scontro avrfebbe fatto da leva e l'auto si è così ribaltata.

Immediatamente sono arrivati sul posto i soccorsi: a prestare le prime cure alla 19enne sono stati gli operatori di Avps Vimercate, mentre i per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Concorezzo. Presenti anche i Vigili del fuoco e il carroattrezzi.

La ragazza, fortunatamente, non ha riportato conseguenze.