Auto si ribalta a Limbiate accorsi i Vigili del Fuoco. L'incidente è avvenuto questa mattina, sabato, alle 8,15 in viale Dei Mille, coinvolte due persone

Sono stati attivati in codice rosso i soccorsi intervenuti questa mattina, sabato 26 marzo, in viale Dei Mille a Limbiate. In seguito ad un incidente avvenuto alle 8,15, la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale, un'auto si è ribaltata all'altezza del civico 117. Sul posto sono accorsi un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l'auto medica. Coinvolti nel sinistro una ragazza di 20 anni e un uomo di 54.

Dopo le prime cure prestate sul posto, i sanitari hanno constatato che le condizioni dei coinvolti erano meno gravi del previsto, quindi uno dei feriti è stato accompagnato al Pronto soccorso in codice verde. Sono intervenuti anche due mezzi dei Vigili del Fuoco con l'autopompa dai distaccamenti di Desio e di Bovisio Masciago.