Auto si ribalta a Limbiate, ferito liberato dai Vigili del Fuoco. In via Bolzano sono accorsi anche ambulanza e auto medica, 60enne in ospedale

Soccorsi in codice rosso

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Sono stati attivati in codice rosso i soccorsi intervenuti a Limbiate per l'auto ribaltata in via Bolzano, all'altezza del civico 21. L'incidente è avvenuto alle 23,37 di ieri, domenica, per cause ancora da accertare. Un uomo di 60 anni è finito al Pronto soccorso in codice giallo

Due mezzi dei Vigili del fuoco

In seguito all'incidente sono state attivate anche squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza che ha inviato sul posto l'autopompa da Bovisio Masciago e il carro fiamma da Seregno volontari.

Ferito estratto dall'abitacolo

Una volta giunti in via Bolzano, i Vigili del Fuoco hanno dovuto liberare il ferito che era rimasto incarcerato all'interno dell'abitacolo della vettura. Il 60enne è stato quindi accompagnato all'ospedale di Desio.