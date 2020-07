Auto si ribalta a Meda, ferita una donna FOTO

Auto si ribalta in viale Brianza a Meda. E’ successo sabato 11 luglio 2020 poco prima delle 21 in viale Brianza.

Auto si ribalta in viale Brianza

L’incidente è avvenuto in corrispondenza del civico 129. In base a quanto ricostruito la conducente 47enne di una Fiat 500 è finita addosso a una Fiat Punto che stava procedendo verso il semaforo all’incrocio con via Trieste. A seguito dell’impatto ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato.

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanza e automedica

Sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri di Seveso, a cui spetta la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco e all’ambulanza di Avis Meda con un’automedica.

La conducente trasportata in ospedale

Inizialmente i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, ma fortunatamente le condizioni della donna si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Desio.

TORNA ALLA HOME