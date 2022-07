Auto si ribalta alla rotonda, è la seconda volta in una settimana

Ennesimo ribaltamento a Lentate sul Seveso, alla rotonda tra viale Italia e viale Brianza.

Auto si ribalta alla rotonda

Intorno alle 9.20 di oggi, sabato 30 luglio 2022, un'auto si è ribaltata alla rotonda di viale Italia a seguito di un incidente stradale. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate e un'automedica. Fortunatamente le condizioni del conducente, un 34enne, si sono rivelate meno serie di quanto prospettato inizialmente ed è stato trasferito in ospedale in codice verde.

E' la seconda volta in una settimana

Si tratta del secondo ribaltamento che avviene nella stessa rotonda questa settimana. Anche mercoledì 27, infatti, intorno alle 11.30, a seguito di un sinistro un'auto si è ribaltata. Anche in quel caso erano intervenuti Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ambulanza. A essere portata in ospedale, non in gravi condizioni, una 73enne residente in paese.