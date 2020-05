Auto si ribalta, soccorso un 84enne. L’incidente si è verificato poco prima delle 10 di oggi, lunedì, ad Arcore, in via Monte Grappa.

Auto si ribalta, codice rosso ad Arcore

Dopo la chiamata al 112 sul posto si sono precipitai in codice rosso i volontari di Vimercate. Oltre ai sanitari sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Arcore e i Vigili del fuoco di Monza.

Fortunatamente, l’84enne non ha riportato conseguenze, sono un brutto spavento. Dopo gli accertamenti sul posto infatti non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

In via Monte Grappa sono intervenuti anche i volontari della Protezione Civile. La strada è stata chiusa al traffico per diverso tempo per consentire la rimozione del mezzo incidentato.

Seguiranno aggiornamenti