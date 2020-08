Auto si ribalta, conducente estratto dai pompieri

Automobile ribaltata a Nova Milanese: per estrarre il conducente dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’auto si ribalta

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.20, lungo la Strada provinciale 131, nel territorio di Nova Milanese, a poca distanza dallo svincolo della Tangenziale Nord. Per cause in fase di accertamento, il conducente di un’automobile ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, ribaltandosi e fermando la sua corsa su un lato. L’allarme è scattato subito e sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica, oltre alla Polizia Locale di Nova Milanese e ai Vigili del Fuoco di Monza. Che sono entrati in azione per estrarre il conducente dall’auto, dal momento che era rimasto incastrato. Le condizioni del ferito, un uomo di 82 anni, non paiono al momento gravi: i soccorritori lo stanno medicando sul posto prima del trasporto in ospedale

