Auto si ribalta e finisce al centro della rotonda: soccorso un 45enne

Cesano Maderno

Sul posto i Carabinieri, l'ambulanza e due autopompe dei Vigili del Fuoco.

Perde il controllo del volante, l'auto si ribalta e finisce al centro della rotatoria. E' successo stamattina a Cesano Maderno.

Auto si ribalta e finisce al centro della rotonda

Paura, alle prime ore di oggi, lunedì 14 marzo, per un 45enne soccorso in via De Medici a Molinello. Intorno alle 4.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cesano Maderno per un incidente stradale a seguito del quale una vettura si è ribaltata. Sul posto sono state inviate un'autopompa del distaccamento di Bovisio Masciago e un'autopompa del distaccamento di Desio.

Uomo trasportato al San Gerardo

Soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Milano, dove è arrivato intorno alle 5.30. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri.