Auto si ribalta: feriti quattro ventenni

Il drammatico incidente è avvenuto oggi, sabato 22 maggio, poco prima delle 18.40. in viale Trento e Trieste, a Carate Brianza. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di una automobile ha perso il controllo del veicolo che si è poi ribaltato. Sull’auto viaggiavano quattro giovani: tre ragazzi rispettivamente di 21, 22 e 23 anni e una ragazza di 20. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e i Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai quattro ragazzi direttamente sul posto e, fortunatamente, con il passare dei minuti le condizioni di tutti sono migliorate, tanto che il codice di intervento è passato da rosso a giallo. Tutti sono stati portati in ospedale per accertamenti