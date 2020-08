Auto si ribalta in Valassina, traffico in tilt. L’incidente è avvenuto in direzione Nord, all’altezza di Giussano: circolazione bloccata.

Deviazione allo svincolo di Carate

Lo schianto è avvenuto lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, troppo spesso teatro di drammatici incidenti. In questo caso un’automobile si è ribaltata all’altezza del chilometro 27, in località Giussano. Per cause in corso di accertamento, la vettura si è ribaltata autonomamente e una persona è rimasta ferita. In tilt il traffico lungo l’arteria. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Carate Brianza su strade alternative segnalate in loco.

