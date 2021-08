Auto si ribalta in via Meredo, 19enne in ospedale

E' successo ieri sera, sabato 31 luglio 2021, a Seveso, poco prima delle 23. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Gerardo.

Auto ribaltata

Un'auto si è ribaltata ieri sera, sabato 31 luglio 2021, in via Meredo a Seveso. Nel sinistro è rimasta coinvolta una ragazza di 19 anni. Sul luogo dello schianto si sono portati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Monza, un'ambulanza in codice rosso e un'automedica. Fortunatamente le condizioni della giovane coinvolta nello schianto si sono rivelate ai soccorritori meno gravi di quanto si temesse e la ragazza è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.