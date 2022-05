Auto si ribalta, la conducente resta incastrata nell'abitacolo

Desio

Per poterla liberare sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ai Carabinieri toccherà ricostruire la dinamica.

Auto si ribalta a Desio, ferite due donne. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 in via 20 settembre. Una delle due donne è rimasta incastrata nell'abitacolo e per liberarla sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Auto si ribalta a Desio, ferite due donne

Giallo il codice con cui è stato attivata la richiesta ai soccorritori del servizio d'emergenza di Areu. Lo scontro E' successo all'incrocio tra via 20 Settembre e via Leopardi. Secondo una prima ricostruzione la conducente alla guida di una Peugeot 2008 che usciva dallo stop di via Leopardi ha impattato contro la Citroen C3 rossa che viaggiava su via 20 Settembre in direzione di via Diaz. La vettura si è poi ribaltata sul fianco nel lato dove si trovava proprio la conducente ed è finita contro l'auto di una residente parcheggiata a lato strada, sulla prosecuzione di via 20 Settembre.

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, l'autopompa dal distaccamento di Desio e il carro soccorso della sede Centrale, per estrarre la donna rimasta incastrata nell'abitacolo e mettere in sicurezza l'area. In via 20 Settembre è anche intervenuta la Croce Verde di Lissone per verificare le condizioni delle persone rimaste coinvolte nello scontro e prestare le prime cure. Ferite due donne, una di 60 anni e una di 64 anni. Toccherà invece ai Carabinieri ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.