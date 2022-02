Auto si ribalta, paura per una giovane

Desio

Sul posto ambulanza, Polizia locale e Vigili del fuoco che hanno soccorso la giovane.

Ha perso il controllo della sua auto, dopo essersi scontrata con un altro veicolo, e si è ribaltata. Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 febbraio, a Desio.

Soccorsa una donna di 23 anni

L'incidente si è verificato poco dopo le 11 lungo via Giusti. Protagonista una donna di 23 anni. Sul posto in pochi minuti si sono portati i soccorritori con un'ambulanza i codice giallo, la Polizia locale di Desio e un mezzo dei Vigili del fuoco, intervenuti per estrarre la giovane dall'abitacolo.

Condizioni non gravi

Le condizioni della giovane sono apparse fortunatamente non preoccupanti. Per lei un grande spavento e qualche escoriazione. E' stata medicata sul posto e poi trasferita in ospedale in codice verde.