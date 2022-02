Auto si ribalta sulla Milano-Meda, intervengono i Vigili del Fuoco

Meda

Incidente sulla Milano-Meda, un ferito

La chiamata ai soccorritori risale a questa notte. Intervento in codice giallo per un incidente stradale che si è verificato lungo la Milano-Meda, all'altezza dell'abitato di Meda. Lo scontro è avvenuto tra due autovetture, una delle quali, a seguito dell'urto, si è ribaltata. Due le persone coinvolte, di 31 e 56 anni. Sul posto sono state inviate un'autopompa del distaccamento di Bovisio e un modulo di supporto del distaccamento di Seregno. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza la superstrada è stata chiusa in direzione Como per due ore. Il ferito è stato poi trasportato all'ospedale di Desio.