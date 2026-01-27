Grave

Auto si ribalta sulla Sp2: uomo di 55 anni soccorso in codice rosso

Le cause dell'incidente avvenuto stamattina a Busnago sono ancora in corso di accertamento

27/01/2026 alle 11:17

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, martedì 27 gennaio 2026, intorno alle 9.45, lungo la strada provinciale Sp2 a Busnago.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata autonomamente, sembra senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Alla guida si trovava un uomo di 55 anni che, all’arrivo dei soccorsi, è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione sul posto, prima del trasporto in ospedale.

Il paziente è stato quindi soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate, con l’ambulanza, mentre proseguivano le manovre salvavita.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, i Vigili del fuoco e la Polizia locale, impegnati sia nei soccorsi sia nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La viabilità lungo la Sp2 ha subito rallentamenti durante le operazioni. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause del ribaltamento.

