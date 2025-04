Auto sui binari, treno fermo e traffico in tilt a Villa Raverio

Treno fermo e traffico in tilt lungo viale Kennedy, all'altezza della stazione ferroviaria di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza. A causare l'intoppo un'auto è rimasta bloccata sul binario, incastrata tra le due sbarre del passaggio a livello abbassate.

Auto bloccata

E' successo intorno alle 15,30 di oggi venerdì 4 aprile. Un automobilista, probabilmente tentando di evitare lo "stop" in attesa del passaggio dei convogli del Besanino, ha pensato bene di tentare la sorte e attraversare il binario nonostante l'imminente arrivo del treno. Gli è andata male perché è rimasto incastrato tra le due sbarre.

Traffico in tilt

Fortuna per lui, il treno è riuscito ad arrestare la corsa in tempo, ad una manciata di metri dell'auto rimasta intonsa. Meno, molto meno fortunati i passeggeri del Besanino e gli altri automobilisti in quel momento in viaggio lungo viale Kennedy, costretti ad attendere per oltre tre quarti d'ora l'intervento dei tecnici che in questi minuti stanno sollevando manualmente le sbarre del passaggio a livello. Lunghe le code lungo la Provinciale sia in discesa, verso Carate Brianza, che in salita, verso Monticello.