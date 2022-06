Auto tamponata si ribalta e finisce sulle rotaie del tram. Polizia Locale e Vigili del Fuoco sono accorsi questa mattina, sabato 11 giugno, in via Diaz, due persone ferite

Auto tamponata si ribalta e finisce sulle rotaie del tram

E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvento questa mattina, sabato 11 giugno, alle 10 in via Diaz a Nova Milanese, al confine con Desio. Dalle prime ricostruzioni, in seguito ad un tamponamento tra due auto che procedevano nel medesimo senso di marcia in direzione di Desio, la vettura davanti si è ribaltata finendo sulle rotaie del tram accanto alla sede stradale. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 44 anni, una di 61 e un uomo di 47. Sul posto sono accorsi la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e ambulanza della Croce rossa di Bresso.

Accorsi ambulanza e Vigili del Fuoco

Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, si è accertato che le condizioni dei coinvolti erano decisamente meno gravi di quanto stimato in un primo momento: illeso il conducente dell'auto ribaltata, mentre le due persone che erano a bordo dell'altra vettura sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Paderno Dugnano in codice verde. Sarà ora compito della Polizia Locale accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto.