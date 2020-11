Auto va a fuoco in un parcheggio di Limbiate FOTO

Le fiamme hanno divorato l’intera parte anteriore dell’auto. L’incendio è divampato oggi, domenica 1 novembre, in un parcheggio all’aperto di Limbiate.

Auto a fuoco

I Vigili del fuoco di Desio e Bovisio Masciago sono intervenuti intorno a mezzogiorno in via Cesare Beccaria a Limbiate. Si sono messi subito al lavoro per spegnere le fiamme che avvolgevano un’auto posteggiata. Nessun ferito fortunatamente, anche se la quattro ruote ha subito danni rilevanti.

E’ il secondo incendio nel giro di poche ore. All’alba era scoppiato in un’azienda agricola di Vedano.

