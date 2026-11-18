Erano le 8.30 quando il mezzo pesante, carico di merce, per cause ancora in fase di accertamento è uscito dalla carreggiata

Aggiungi Prima Monza alle tue fonti preferite

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 18 novembre, a Seveso, per recuperare un mezzo pesante finito fuori strada in via Ronco Nuovo. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando un autoarticolato carico di merce, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito dalla carreggiata.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Autoarticolato fuori strada

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, con il supporto dei colleghi del Comando di Bergamo. In particolare, sono stati impiegati un’autopompa del distaccamento di Seregno e un’autogrù arrivata da Bergamo, necessaria per le operazioni di recupero del veicolo.

Non si registrano feriti

L’intervento ha richiesto l’impiego di mezzi speciali per riportare il pesante autoarticolato in condizioni di sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.