Autoarticolato prende fuoco, intervengono i pompieri

Intervento dei Vigili del fuoco questo pomeriggio, lunedì 19 febbraio, intorno alle 17 in via Galielo Galilei a Caponago, poco oltre la rotonda di ingresso dell’Autostrada A4 in direzione Venezia.

Autoarticolato prende fuoco, intervengono i Vigili del fuoco

I pompieri sono accorsi sul posto dopo aver ricevuto segnalazione di un autoarticolato telonato che, per motivi ancora da chiarire, ha preso fuoco. Sul luogo dell'incendio sono intervenute l'autopompa e l'autobotte dalle sede centrale di Monza, l'autobotte da Gorgonzola, la vettura del funzionario di guardia e il nucloe N.B.C.R. (Nucleare, biologico, chimico radiologico).

Per spegnere le fiamme i pompieri hanno utilizzato del liquido schiumogeno e in breve tempo la situazione è tornata sotto controllo.

A scopo precauzionale è stata inviata in zona anche l'ambulanza di Avps Vimercate, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.